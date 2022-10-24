МО РФ: в Киеве проводят исследования с радиоактивными материалами высокой активности

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в киевском Институте ядерных исследований на реакторе ВВР-М (исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа) проводят исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на Украине, в Харьковском физико-техническом институте, функционируют экспериментальные установки, среди которых термоядерные установки «Ураган», а в Институте ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве «на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности».

Ранее Кириллов заявил, что ВСУ осенью 2021 года закупили более 2 тыс. дронов, предназначенных якобы для распыления пестицидов. Он отметил, что такие дроны могут двигаться беспрепятственно, на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы.