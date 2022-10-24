Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной провокации с «грязной бомбой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН. Его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой передает ТАСС.

«Мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке», — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, представители ведомства будут заниматься вопросом «в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем», которые затронет Россия.

Лавров также подчеркнул, что Москва перепроверила информацию о планируемой Киевом провокации с применением «грязной бомбы», и это не является пустым подозрением.

«У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», — заявил дипломат.

Он также добавил, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился «с некоторыми из своих собеседников» о дополнительных консультациях по этой теме на профессиональном уровне.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае применения Киевом «грязной бомбы» риск мировой ядерной войны многократно увеличится и превратится в реальную угрозу.