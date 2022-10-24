Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51
Путин призвал Запад не сваливать все на «козни»... 17:49
В Удмуртии пенсионера осудили за смерть внука, выпавшего... 17:48
Путин назвал альтернативные общественные модели «прямой угрозой... 17:48
Путин заявил, что всегда верил в силу здравого смысла 17:48
Астрономы обнаружили систему оранжевого карлика и «звезды-недоростка» 17:46
Путин: уничтожение «Северных потоков» стало запредельным... 17:42
В ФРГ раскритиковали закон об отрицании военных преступлений... 17:39
Спецдокладчик ООН заявила о желании властей Белоруссии... 17:39
Путин назвал политику Запада «грязной и кровавой» 17:38

В Минобороны России рассказали о последствиях обстрелов ЗАЭС Украиной

В Минобороны России заявили, что из-за обстрелов ЗАЭС ВСУ выброс может накрыть всю Европу

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов украинской армией Запорожской атомной электростанции может накрыть все страны Европы. Об этом он рассказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности.

Кириллов отметил, что обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально не вызывали опасения у мирового сообщества, так как американские специалисты ранее заявляли, что риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет минимальным, а ядерные реакторы должны выдерживать падение гражданского самолета.

«Проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет почти всю Европу», — сказал он.

Ранее Игорь Кириллов заявил, что Минобороны привело в готовность силы и средства на случай применения ВСУ «грязной бомбы». Он подчеркнул, что речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+