Украинский телеканал «ТСН» сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «ТСН».

«Сообщается, что в Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию», — говорится в публикации.

Власти города пока ничего не сообщали о взрывах.

Ранее украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале написало, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации киевской администрации, воздушную тревогу объявляли в Киеве. Горожан призвали в срочном порядке эвакуироваться в укрытие.

Российская армия стала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявлял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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