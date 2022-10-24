«Страна.ua»: на Украине могут объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную в РФ

Украинские власти могут объявить массовую мобилизацию в ответ на объявленную в России частичную. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Украинском Минобороны.

По информации источника издания, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля, но фактически она не проводилась. Он рассказал, как формировалась украинская армия.

«Во-первых, это бойцы, которые несли службу к началу вторжения. Во-вторых, это резервисты оперативного резерва первой и второй очереди <...> Именно на оперативный резерв и был основной упор при мобилизационных мероприятиях. Они все были на учете», — говорится в сообщении.

Также в ряды Вооруженных сил Украины вступило немало добровольцев.

Источник пояснил, что ситуация начала меняться из-за частичной мобилизации в РФ. Если на Украине окажутся 300 тысяч российских солдат, то численное преимущество ВСУ сойдет на нет.

«Если будет принято решение увеличить план по мобилизации, то очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ привело в готовность силы на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.