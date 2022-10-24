Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи выяснили, как интервальное голодание влияет на уровень... 17:54
StarHit: Ани Лорак лишилась квартиры за $1,5 млн в Киеве... 17:53
В Москве мужчину осудили за изнасилование и растление... 17:53
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51
Путин призвал Запад не сваливать все на «козни»... 17:49
В Удмуртии пенсионера осудили за смерть внука, выпавшего... 17:48
Путин назвал альтернативные общественные модели «прямой угрозой... 17:48
Путин заявил, что всегда верил в силу здравого смысла 17:48
Астрономы обнаружили систему оранжевого карлика и «звезды-недоростка» 17:46
Путин: уничтожение «Северных потоков» стало запредельным... 17:42

«Страна.ua»: на Украине могут объявить массовую мобилизацию в ответ на частичную в РФ

close
100%
Leo Correa/AP

Украинские власти могут объявить массовую мобилизацию в ответ на объявленную в России частичную. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в Украинском Минобороны.

По информации источника издания, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля, но фактически она не проводилась. Он рассказал, как формировалась украинская армия.

«Во-первых, это бойцы, которые несли службу к началу вторжения. Во-вторых, это резервисты оперативного резерва первой и второй очереди <...> Именно на оперативный резерв и был основной упор при мобилизационных мероприятиях. Они все были на учете», — говорится в сообщении.

Также в ряды Вооруженных сил Украины вступило немало добровольцев.

Источник пояснил, что ситуация начала меняться из-за частичной мобилизации в РФ. Если на Украине окажутся 300 тысяч российских солдат, то численное преимущество ВСУ сойдет на нет.

«Если будет принято решение увеличить план по мобилизации, то очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ привело в готовность силы на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+