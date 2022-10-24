Глава минобороны Румынии подал прошение об отставке

Глава военного ведомства Румынии Василе Дынку сообщил, что уходит с поста министра обороны, потому что не может продолжать сотрудничать с румынским лидером Клаусом Йоханнисом.

Стоит отметить, что до этого парламентская партия «Союз спасения Румынии» попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с занимаемой должности. Поводом для обращения стало заявление министра обороны о том, что ситуацию на Украине можно урегулировать лишь путем переговоров.

«Я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ», — цитирует Дынку ФАН.