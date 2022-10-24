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Медведев заявил, что выпуск вооружений в России кратно увеличивается от танков до дронов

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники и вооружения в России кратно увеличивается от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, читая «вражескую аналитику», он замечал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся.

«Типа все истратили. Не надейтесь», — заявил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев также сообщил, что в ходе своего визита в Нижний Тагил он провел контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод».

По его словам, были обсуждены вопросы ускорения поставок техники для использования в ходе СВО и устранения существующих проблем. Также были приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ.

К своему сообщению зампред Совбеза прикрепил видео с кадрами проверки.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев посетит «Уралвагонзавод», выпускающий российские танки Т-72, Т-90 и Т-14 «Армата».

До этого президент России Владимир Путин потребовал от предприятий оборонно-промышленного комплекса России ускорить поставки оружия в войска, а также изучить трофейную технику стран НАТО, чтобы качественно нарастить возможности российской техники.

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