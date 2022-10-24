Мишустин поручил организовать контроль вещевого довольствия и резервов для ВС РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вещевое довольствие и программа резервов должны быть оперативно решены. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, передает РИА Новости.

Он поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава ВС РФ.

«Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений», — сказал он.

Мишустин отметил, что завтра необходимо доложить российскому президенту Владимиру Путину о выстраивании обратной связи с мобилизованными и их семьями и своевременном начислении денежного содержания. Он подчеркнул, что российские военные должны быть оснащены всем необходимым в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет 25 октября в онлайн-формате заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

На встрече будут обсуждены нужды и других войск, воинских формирований и органов.