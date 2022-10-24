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Военком заявил, что не подходящие по возрасту добровольцы могут записаться в ЧВК «Вагнер»

Челябинский военком: не подходящие по возрасту добровольцы могут записаться в ЧВК «Вагнер»

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Потенциальные военнослужащие, которые не подходят по критериям в рамках частичной мобилизации, могут заключить контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил Ura.ru военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, уточнив различия по подбору призывников.

По его словам, это может касаться добровольцев, к примеру, старше 65 лет, у которых «здоровье позволяет» участвовать в СВО.

«Такой человек может подписать контракт не с Министерством обороны РФ, а с ЧВК «Вагнер» или другим должным лицом и будет участвовать в спецоперации на других условиях», — пояснил Максуров.

Он также рассказал, что в каждом военкомате региона работают пятеро основных врачей, определяющих годность к службе. В случае, если медики не могут сами принять решение о годности, мобилизованного направляют в гражданскую поликлинику, где все решается в течение четырех дней, добавил военком.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что на территории Белгородской области возводятся оборонительные линии и создается «народное ополчение» — «линия Вагнера».

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