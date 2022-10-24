Командир ВСУ рассказал WSJ о проблемах с маскировкой зимой из-за следов на снегу

Зимний сезон потребует от Вооруженных сил Украины смены стратегии и методов ведения боя с учетом сложностей с маскировкой. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений ВСУ.

Отмечается, что конфликт на Украине «в значительной степени» ведется артиллерией: «украинские войска ведут огонь, затем быстро перемещаются в другое место, зная, что Россия, скорее всего, нанесет удар по месту, откуда были выпущены снаряды». С появлением снега следы техники ВСУ будут видны российским беспилотникам, и по ним можно будет определить место, куда перебрались военные, говорится в материале.

«Прятаться будет гораздо труднее», — пояснил командир ВСУ, подчеркивая, что «мы не cможем сражаться как весной и летом».

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков предполагает, что «будут разработаны новые стратегии и методы», и Вооруженные силы Украины будут сражаться «в новых реалиях».

Ранее издание «Страна.ua» писало, что украинские власти могут объявить массовую мобилизацию в ответ на объявленную в России частичную.