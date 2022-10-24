Начальник штаба обороны Британии Радакин указал на важность поддержания контактов с РФ

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин обсудил по телефону конфликт на Украине с главой Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым, передает ТАСС со ссылкой на британское ведомство.

«Начальник штаба обороны отверг утверждения России о том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта, и указал на непрерывную поддержку Украины со стороны Великобритании», — говорится в сообщении.

Радакин указал на важность поддержания контакта с российской стороной для избегания дальнейшей эскалации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню обсудил с ним конфликт на Украине.

Отмечается, что Шойгу «довел» до Лекорню «озабоченности» насчет возможных провокационных действий Киева с применением «грязной бомбы».

До этого министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, обсудив вопросы международной безопасности. Речь шла также о специальной военной операции на Украине. После этого Остин поговорил с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым, пообещав оказывать поддержку и продолжать поставки военной помощи Киеву.