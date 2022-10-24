Жителя Крыма приговорили к 2,5 года за листовки с ложной информацией о ВС РФ

Алуштинский городской суд приговорил местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за выпуск и распространение листовок с заведомо ложными сведениями об участниках российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что 31-летний мужчина изготавливал в своей квартире листовки «с заведомо ложной информацией» о ВС РФ, которые впоследствии «разбрасывал по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта».

Мужчину задержали сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Алуште. При обыске у него дома нашли листовки и иные материалы, которые подтверждали его причастность к нарушению.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» задержали 34-летнего Дениса Е., облившего краской три автомобиля, на которых была наклеена буква Z. На молодого человека составили три протокола за дискредитацию Вооруженных Сил России, ему грозит штраф до 50 тыс. руб. по каждому делу. Свою вину в содеянном он полностью признал и согласился возместить ущерб всем владельцам автомобилей.