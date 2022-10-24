Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43
Ксения Бородина призналась, что грустит в связи с отъездом... 16:43
Датская Orsted заключила договор с норвежской Equinor... 16:40
Певицу Аврил Лавин постригли в туалете 16:40
Бузова задумалась о замене слову «ок» 16:40
Завершивший карьеру Павлюченко заявил, что закончил... 16:38
Генпрокуратура Украины арестовала имущество двух россиян на $1,6... 16:38
Правительство Финляндии выделит 6 млн евро на пилотный... 16:37
Компания YASNO: половина Киева может остаться без света 16:36
В Запорожской области ограничили продажу алкоголя 16:35

Тегеран готов изучить с Киевом сообщения о применении в конфликте на Украине иранских БПЛА

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова изучить совместно с Киевом сообщения о применении в конфликте на Украине иранских беспилотников. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, передает ТАСС.

«Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в СВО на Украине.

До этого МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России.

Газета The Washington Post также сообщила, что Российская Федерация договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+