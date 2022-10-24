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Рогозин сфотографировался в камуфляже возле гаубицы и вспомнил о Славянске

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Телеграм-канал «РОГОZИН»

Бывший вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сделал репост фотографии, на которой он стоит возле гаубицы. Оригинальный снимок выложил канал «Кремлевская прачка».

«Рогозин на передовой в Запорожской области. Добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия», — сообщила «Кремлевская прачка».

На кадре Рогозин в камуфляжной форме и в подшлемнике стоит возле 152-мм самоходной гаубицы «Акация» с буквой «Z» на борту. При этом боковой люк в ней открыт.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — прокомментировал Рогозин фотографию.

Экс-чиновник сделал отсылку к своей записи 2014 года, в которой он заявил, что хотел бы оказаться в окопе в Славянске.

«Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!» — написал он 8,5 года назад на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин привез зимнее обмундирование и другую гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По словам Рогозина, в составе помощи «теплая и прочная обувь, спальные мешки, термобелье и прочее». В общей сложности из Москвы было транспортировано 500 комплектов гуманитарной помощи, отметил Рогозин.

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