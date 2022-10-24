Херсонский минздрав сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ гражданского автомобиля

Минздрав Херсонской области сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа совершила обстрел гражданского автомобиля в Херсонской области, это привело к гибели одного человека. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минздрава, в машине в момент обстрела находились три человека.

«В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в результате обстрела из HIMARS населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское со стороны украинской армии двое мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в Сватово в результате обстрелов был разрушен один жилой дом, еще два получили повреждения, а в Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание налоговой инспекции.