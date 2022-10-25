Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Футболист «Спартака» Зобнин назвал сезон... 16:52
Канцлер Германии назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций... 16:51
Минобороны РФ показало кадры уничтожения солдат и техники ВСУ 16:49
Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина рассказала... 16:49
Издатели мемуаров принца Гарри рассказали, на что он потратил... 16:46
Глава «Новатэка»: предстоящая зима в ЕС будет самой... 16:46
Тина Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ 16:45
Мурашко: россияне стали меньше курить табак 16:44
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43
Ксения Бородина призналась, что грустит в связи с отъездом... 16:43

Небензя заявил об отсутствии намерений России применять ядерное оружие на Украине

Небензя: РФ никогда не намеревалась и не планирует применять ядерное оружие на Украине

close
100%
Seth Wenig/AP

Россия никогда не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на Украине. Об этом сказано в письме постоянного представительства РФ Василия Небензи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ранее отметил, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков же подчеркнул, что РФ не участвует в западной риторике о применении ядерного оружия на Украине, оставив эти рассуждения на совести американских и европейских лидеров.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вероятность ядерного конфликта с Российской Федерацией в настоящий момент является минимальной. Он напомнил, что Россия подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия. То есть, запрещено применять ядерное оружие против государства, у которого его нет.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что атака против Украины ядерным оружием вызовет мощный военный ответ со стороны НАТО, Евросоюза и США.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+