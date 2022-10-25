Небензя заявил об отсутствии намерений России применять ядерное оружие на Украине

Россия никогда не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на Украине. Об этом сказано в письме постоянного представительства РФ Василия Небензи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ранее отметил, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков же подчеркнул, что РФ не участвует в западной риторике о применении ядерного оружия на Украине, оставив эти рассуждения на совести американских и европейских лидеров.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вероятность ядерного конфликта с Российской Федерацией в настоящий момент является минимальной. Он напомнил, что Россия подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия. То есть, запрещено применять ядерное оружие против государства, у которого его нет.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что атака против Украины ядерным оружием вызовет мощный военный ответ со стороны НАТО, Евросоюза и США.