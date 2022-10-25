В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Золотого-2 из РСЗО HIMARS

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 24 октября, обстреляли населенный пункт Золотое-2 в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:15 по населенному пункту Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что украинские войска нанесли удар по городам Зоринск и Старобельск в ЛНР из HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли два удара из реактивной системы залпового огня HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, в результате чего погибли пять сотрудников МЧС ЛНР и еще девять ранены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.