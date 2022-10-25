Координационный совет обеспечения военной операции приступил к работе

На первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении СВО премьер-министр Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества.

В совете будут созданы профильные рабочие группы — также во главе с вице-премьерами. Они займутся тщательным распределением необходимого для нужд спецоперации.

Ранее Мишустин заявил, что вещевое довольствие и программа резервов должны быть оперативно решены. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.