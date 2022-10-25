Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы <…> сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов», — написал Кулеба в Twitter.

Он также отметил, что состоялось «детальное и откровенное» обсуждение о якобы имеющем место «ядерном шантаже» со стороны России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале в очередной раз попросил помощи Израиля в защите воздушного пространства над страной.

Также 24 октября стало известно, что власти Германии планируют поставить Украине три дополнительных системы противовоздушной обороны.

На прошлой неделе газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военных и политиков, сообщила, что у Украины недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны.