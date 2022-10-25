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В МИД Норвегии заявили, что страна продолжит поставлять оружие Украине

Замглавы МИД Норвегии Петерссон заявил, что Осло продолжит поставки вооружений Украине

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Depositphotos

Первый заместитель главы МИД Норвегии Айвин Вад Петерссон заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине. Об этом он сказал в беседе с газетой Aftonbladet.

Дипломат указал, что Украина действует «в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону». По его словам, Осло поддерживал и будет продолжать поддерживать эту страну «как в военном, так и в прочих отношениях».

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Эмили Раухала заявила в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.

До этого сообщалось, что Норвегия передала Украине 14 бронемашин IVECO LAV III.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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