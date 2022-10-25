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Рогов: ВСУ создали опорные пункты на предприятиях подконтрольной Киеву части Запорожья

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Leo Correa/AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с ТАСС заявил, что почти все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области переоборудованы в опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, по словам Рогова, речь идет о предприятиях «Запорожсталь» и «Запорожкокс».

Кроме того, переделывают в опорные пункты школы, больницы, торговые центры и прочие объекты гражданской инфраструктуры, отметил Рогов.

По его информации, в городе Запорожье превращают больницы в военные госпитали, и граждане не могут обратиться за медицинской помощью.

Накануне Рогов заявил, что украинские власти отправляют «на убой» мобилизованных и неподготовленных солдат.

На прошлой неделе он сообщил, что Украина по-прежнему препятствует выезду с ее территории в Запорожскую область, некоторых людей не выпускают уже более чем полтора месяца.

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