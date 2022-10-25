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Освобожденный из плена военный ДНР раскрыл, что спрашивают сотрудники СБУ

Освобожденный из плена военный ДНР рассказал, что СБУ спрашивала про принадлежность Крыма

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) создала специальный опросник для военнопленных, в котором задаются вопросы про русский мир и принадлежность Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

«Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана. В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать», — сказал Егильницкий.

По его словам, такой опросник включает и вопросы личного характера. К примеру, пленных спрашивают об их отношении к Украине, а также о том, как их родственники относятся к этой стране, указал военнослужащий.

«Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про (президента РФ Владимира) Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию», — сказал Егильницкий.

Он добавил, что все это документировалось, а протоколы допроса пленным давали перечитать и подписать.

Ранее советник главы Луганской народной республики Анна Сорока по итогу общения с двумя ополченцами Народной милиции ЛНР, которые вернулись из плена, сообщила, что солдаты ВСУ нередкой добивают раненых пленных для того, чтобы не тратить на них медикаменты и время на транспортировку в тыл.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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