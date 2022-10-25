На военно-полевых учениях в Туркмении впервые применили беспилотники Bayraktar

Совместные военно-полевые учения воздушных сил (ВС) и других родов войск прошли в Туркмении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В учениях впервые был использован турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2. В его задачу, с которой он справился, входило поражение цели с высоты 5 тыс. метров и расстояния в 8 тыс. метров.

Также были отработаны удары зенитного батальона по самолету-мишени.

Ранее российские военные назвали украинские БПЛА Bayraktar самой простой целью для ПВО.