РИА Новости: российский офицер рассказал о бое с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»

Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал о бое с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Данилов отметил, что противник пытался передать сведения о замаскированной военной технике. После получения необходимых данных, диверсанты поспешили отойти к своим, однако сделать этого им не удалось и завязался бой.

«В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем [диверсионно-разведывательная группа] вышла на мой командно-наблюдательный пункт <…>, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения», — рассказал офицер.

Вдвоем командиры не дали отойти диверсантам и подавляли их огнем, по словам морпеха, «до последнего магазина», дожидаясь прибытия штурмовых групп.

Ранее командир бригады «Восток» Вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский сообщил о случае под Херсоном, когда военные республики обнаружили танк ВСУ, в котором оказался замурован экипаж.