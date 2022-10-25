Российский военный рассказал о применении минометов против ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы Южного военного округа используют минометы для уничтожения огневых позиций Вооруженных сил Украины и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении. Об этом рассказал один из командиров артиллерийского подразделения в интервью РИА Новости.

По его словам, минометы наиболее часто используются среди средств артиллерийской поддержки, их применяют ежедневно. В среднем расходуется примерно 100 мин, рассказал российский военнослужащий.

«В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержке наших подразделений», — уточнил офицер.

Командир подразделения рассказал, что украинские военные регулярно пытаются прорваться к российским войскам, поэтому их цели подавляются. Для этого применяются дроны — теперь у артиллерийских подразделений ВС РФ появились «глаза», которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели, поделился военный.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что почти все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области переоборудованы в опорные пункты ВСУ.