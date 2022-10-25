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РИА Новости: в Мелитополе взорвался автомобиль рядом с местным телецентром

В Мелитополе произошел взрыв у здания телекомпании «ЗаТВ»

В Мелитополе Запорожской области взорвался автомобиль рядом с местным телецентром, где расположена телекомпания Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взорвался автомобиль возле здания телекомпании», — указано в сообщении.

До этого местная администрация сообщила о мощном взрыве. Позднее власти города сообщили о теракте — взрыв самодельного взрывного устройства произошел возле здания телекомпании «ЗАТВ». Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. Пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга.

На месте работают экстренные службы.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в ночь на вторник подразделения ВСУ нанесли удар по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя, — было слышно не менее семи взрывов.

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