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Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных стрельбе из минометов «Василек»

Минобороны России показало кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Кадры учебной работы опубликовал ТАСС.

На кадрах показано, как военнослужащие снаряжают мины и производят выстрел, после чего фиксируется попадание.

По данным ведомства, в ходе учебы мобилизованные выполняли стрельбу из 82-мм миномета «Василек», противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет» и гранатометов АГС-17 «Пламя».

Отмечается, что практические занятия с резервистами проводили военнослужащие ЦВО, которые уже участвовали в боевых действиях.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил о завершении основные мероприятия в рамках частичной мобилизации. По его словам, военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации.

Глава ведомства отметил, что якутские военкоматы дополнительно выдадут повестки добровольцам и направят их на службу взамен возвращенных с целью поддержания укомплектованности российской армии.

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