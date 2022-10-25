Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Футболист «Спартака» Зобнин назвал сезон... 16:52
Канцлер Германии назвал закрытым вопрос выплаты военных репараций... 16:51
Минобороны РФ показало кадры уничтожения солдат и техники ВСУ 16:49
Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина рассказала... 16:49
Издатели мемуаров принца Гарри рассказали, на что он потратил... 16:46
Глава «Новатэка»: предстоящая зима в ЕС будет самой... 16:46
Тина Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ 16:45
Мурашко: россияне стали меньше курить табак 16:44
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43
Ксения Бородина призналась, что грустит в связи с отъездом... 16:43

Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметов «Солнцепек»

Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметов «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) 1А «Солнцепек». Виде размещено на сайте информационного агентства ТАСС.

На кадрах показан процесс заряжания пусковой установки, движения по пересеченной местности, наводка и стрельба. При этом часть окружающего ландшафта скрыта.

В конце видеоролика показана серия мощных взрывов в лесополосе.

Отмечается, что стрельбы выполнял расчет подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Залп неуправляемыми 220-мм снарядами гарантировано уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп», — говорится в сообщении.

ТОС 1А «Солнцепек» может стрелять реактивными термобарическими снарядами на дальность от 3,6 до 6 км. Поражение цели происходит полем избыточного давления и высокой температуры, позволяя выжигать высокозащищенные объекты изнутри.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что «Солнцепек» накрыл иностранных наемников, которые попытались совершить вылазку на позиции российских войск в районе населенного пункта Пологи.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+