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Стало известно, когда ВМФ России может пополниться корветом «Меркурий»

ТАСС: корвет «Меркурий» могут передать ВМФ России в начале 2023 года

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Минобороны РФ

Передачу ВМФ России многоцелевого корвета «Меркурий» проекта 20380 могут перенести на начало 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ожидалось, что «Меркурий» войдет в состав ВМФ России в октябре этого года.

«Корвет «Меркурий» еще не проходил ревизию после испытаний. Пессимистичный срок его передачи флоту — начало будущего года», — сказал он.

Корвет «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК», зенитным ракетным комплексом «Редут» и артиллерийской установкой А-190. Также корвет несет противокорабельные ракеты Х-35.

Накануне главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что дизель-электрическая подлодка проекта 636 «Уфа» войдет в состав флота в ноябре.

Он уточнил, что в настоящее время «Адмиралтейские верфи» завершают морскую часть госиспытаний лодки на полигонах Балтийского моря. По информации главкома, подлодка прошла успешные испытания по погружению на различные глубины, экипаж и сотрудники «Адмиралтейских верфей» проверили маневренность и управляемость «Уфы» на разных ходовых глубинах.

Ранее стало известно, на каком заводе отремонтируют подлодку «Новороссийск».

До этого в США заявили, что Россия может использовать в спецоперации на Украине дельфинов-убийц.

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