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Минобороны России показало танки Т-62М с «реактивной броней»

Танки Т-62М оборудовали «реактивной броней», видео с ними на полигоне в Хабаровском крае показало Минобороны России, сообщает «Российская газета».

Сообщается, что в Хабаровском крае идет подготовка танковых экипажей, сформированных из мобилизованных военнослужащих.

«Занятия проводились на танках, у которых динамическая защита «Контакт» закреплена не только на верхней лобовой детали корпуса, бортах, но даже на кормовой проекции башни. Предполагается, такие меры должны повысить живучесть Т-62М от выстрелов носимых реактивных гранатометов, - пишет издание.

Также на полигоне «Красный Яр» в Забайкальском крае были показаны Т-62М, получившие современные тепловизионные приборы.

Танк Т-62 — советский средний и основной боевой танк первого поколения. Производился в СССР с 1962 по 1975 год. Это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием, и массой среднего танка при высоком уровне бронирования.

Модернизированные Т-62М поступили на вооружение Советской Армии в 1983 году. Необходимость их модернизации показало применение в Афганистане, где была выявлена их уязвимость для современных противотанковых мин, фугасов и кумулятивных гранат. До 1985 года планировалось модернизировать 785 танков Т-62.

В результате модернизации танк Т-62М получил более совершенное вооружение и усиление бронирования. Его оснастили системой управления огнем «Волна» и управляемыми ракетами «Шексна». Поменяли и зенитный пулемет: на смену ДКШМ пришел более современный НСВТ. Танк получил также новый двигатель В-55 мощностью 620 л.с. и измененную ходовую часть, в которой увеличен динамический ход опорных катков. В ходе боевого применения этих танков в Сирии они продемонстрировали высокую надежность и живучесть.

До этого стало известно, что ополченцы Донбасса начали осваивать танки Т-62М.

Также сообщалось, что легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел испытания в Черном море.

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