Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Издатели мемуаров принца Гарри рассказали, на что он потратил... 16:46
Глава «Новатэка»: предстоящая зима в ЕС будет самой... 16:46
Тина Канделаки опровергла заморозку комедийных шоу на ТНТ 16:45
Мурашко: россияне стали меньше курить табак 16:44
Изнасиловавший и убивший двух малолетних падчериц россиянин признал... 16:43
Ксения Бородина призналась, что грустит в связи с отъездом... 16:43
Датская Orsted заключила договор с норвежской Equinor... 16:40
Певицу Аврил Лавин постригли в туалете 16:40
Бузова задумалась о замене слову «ок» 16:40
Завершивший карьеру Павлюченко заявил, что закончил... 16:38

Повара ЮВО устроили соревнования по приготовлению блюд Казахстана, Закавказья и Юга РФ

close
100%
Freepik.com

Специалисты подразделения продовольственной службы материально-технического обеспечения на военной базе Южного военного округа в Армении провели Единый день национальной кухни в гарнизонах соединения, сообщается на сайте Минобороны России.

Повара состязались в приготовлении различных традиционных блюд народов Кавказа, Закавказья и Юга России.

«Военнослужащие военной базы и члены их семей оценили старания военных и гражданских поваров и вкус хинкали, плова, шашлыка, толмы, борща, ухи, цыпленка табака, различные салаты, выпечку и кондитерские изделия. Победителей состязания выявили гости мероприятия путем голосования», — говорится в сообщении.

Мероприятие было проведено для сплочения воинского коллектива через знакомство с особенностями культур и традиций народов Армении и России, а также организации досуга военнослужащих ЮВО и членов их семей в условиях службы за пределами России, сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что войска МТО обеспечивают российским военным в зоне СВО регулярное питание и ежедневную баню.

В одном из новых мест дислокации российских войск развернуты передвижные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки горюче-смазочных материалов. Тыловики организовывают бесперебойное приготовление пищи: военные питаются не только регулярно, но и разнообразно, в их рационе каждый день — фрукты, соки и сладкое.

До этого повара Центрального военного округа приготовили более 20 блюд народов Кавказа и Узбекистана.

Также «Газета.Ru» рассказывала, как готовят для военных в Арктике.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+