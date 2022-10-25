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Фон дер Ляйен: ЕС не может позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины

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Yves Herman/Reuters

Европейский Союз не может позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Украина нуждается в срочном восстановлении потерь прямо сейчас, когда мы разговариваем, особенно в условиях, когда Россия целенаправленно наносит удары по инфраструктуре <…>. Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться», — заявила фон дер Ляйен на международной донорской конференции по восстановлению страны.

До начала массовых ударов по энергетической инфраструктуре Украина поставляла на продажу в ЕС свою электроэнергию, получая за это до €11 млн в день. Однако на второй день обстрелов минэнерго Украины приняло решение прекратить поставки электроэнергии в Европу из-за начавшихся перебоев и дефицита мощностей — кроме того, под удар попали объекты инфраструктуры, которые обеспечивали эти поставки — в том числе Бурштынская ТЭС.

Ранее глава Пентагона осудил «российские удары по гражданской инфраструктуре» Украины.

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