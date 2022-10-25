«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусных письмах под видом отсрочек от призыва

Хакеры начали распространять среди компаний вредоносные письма под видом отсрочек от призыва в армию. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», передает РИА Новости.

К письмам прикладывается документ Word, в котором говорится, что необходимо сформировать и направить списки специалистов организации, которые могут получить отсрочку.

При открытии письма совершается дополнительный макрос, который приводит с скачиванию основного вредоносного файла.

«Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках», — рассказал эксперт компании Денис Паринов.

По его словам, для борьбы с такими махинациями необходимо использовать комплексные системы для обеспечения защиты, в том числе класс XDR, а также провести обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками.

Ранее в Kaspersky сообщили об учащении атак шпионских программ на смартфоны.