«Триумфы» отразили «авианалет» под Самарой

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Центрального военного округа отразили авианалет «противника» в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Военнослужащие провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты ЗРС обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах», — говорится в сообщении.

Аналогичные учения прошли в сентябре.

Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провел учения по противовоздушной обороне в акватории Охотского моря, отразив налет бомбардировщика «противника».

До этого сообщалось, что Восточный военный округ получил партию новых зенитных комплексов малой дальности «Тор-М2».

«Тор» предназначен для прикрытия сухопутных частей и соединений от ударов крылатых ракет, планирующих авиабомб, поражения беспилотников, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по стелс-технологии.

В США пришли к выводу, что им и НАТО нужно опасаться российского «Тора».