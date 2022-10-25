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Власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в центральной части Украины

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Воздушная тревога прозвучала 25 октября в центральных областях Украины.

Об этом сообщили власти Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

Воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста. 22 октября были произведены новые масштабные обстрелы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти продолжают ликвидировать последствия российских ударов. По его словам, только за 22 октября пострадали Волынская, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровненская, Запорожская и другие области.

23 октября национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила об ограничении предоставления электричества жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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