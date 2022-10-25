Минобороны: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков по ходу брифинга сообщил о том, что Вооруженные силы отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковали позиции российских военнослужащих в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское в Херсонской области.

«Уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — рассказали в российском Минобороны.

Ранее Министерство обороны России показало танки Т-62М с «реактивной броней» на полигоне в Хабаровском крае. Там проходит подготовка танковых экипажей, которые сформированы из мобилизованных военнослужащих.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.