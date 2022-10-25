Минобороны РФ: российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские военные в ходе спецоперации на Украине сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, огнем артиллерии, ракетных войск, оперативно-тактической и армейской авиации была уничтожена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах Донбасса. В районе Угледара и Зеленого Гая Николаевской области также были уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине истребительная авиация российских Воздушно-космических сил сбила самолет Су-24 и ударный вертолет Ми-24 ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.