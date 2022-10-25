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Минобороны России: в Херсонской области и ЛНР сбиты снаряды HIMARS, «HARM» и «Смерч»

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Смерч» в Херсонской области и Луганской народной республике. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Кроме того, были сбиты три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области.

Ранее Конашенков заявлял, что российские ПВО за прошедшие сутки смогли сбить 21 снаряд РСЗО HIMARS, а также одну баллистическую ракету «Точка-У».

До этого Министерство обороны России сообщало о сбитых в Херсонской области в воздухе снарядах реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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