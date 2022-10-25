МО РФ: артиллеристы отбили атаку в направлении Куземовки и отбросили ВСУ на исходные позиции

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине на Купянском направлении отбили атаку в направлении Куземовки.

«Противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

По данным Минобороны, подразделения ВСУ потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции. В результате более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа, принадлежащих украинской армии, были уничтожены.

Конашенков также сообщил, что атаки ВСУ были отражены и на Николаево-Криворожском направлении, в направлении позиций у населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. За сутки там было уничтожено 130 украинских боевиков, три танка, девять бронированных машин и 11 машин ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили об атаках ВСУ позиций российских ВС на Купянском направлении в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое в Харьковской области. Атаки были отражены, указали в военном ведомстве.