Глава Минобороны Швеции Йонсон заявил о готовности увеличить военную помощь Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что новое правительство страны планирует увеличить помощь Украине, которая предполагает поставку более современных систем вооружений. Об этом он сообщил в интервью Шведскому радио, передает ТАСС.

«Политическая, экономическая, а также военная поддержка Украины должна увеличиться, и это включает в себя более современное оружие», — сказал Йонсон.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе заседания министров в Люксембурге заявляла, что Евросоюзу необходимо направлять больше средств в Европейский фонд мира для оказания Украине военной помощи.

До этого Линд сообщала, что власти Швеции рассматривают возможность поставки ВС Украины 155-мм самоходных гаубиц Archer, ПЗРК RBS-70 и другой военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.