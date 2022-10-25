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Доставивший флаг на остров Змеиный солдат ВСУ погиб

Сослуживец военного ВСУ, доставившего флаг на остров Змеиный, заявил о его смерти

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Специальный Подраздел «Згард»/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Солдат ВСУ, который принимал участие в доставке Украинского флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец в эфире телеканала «Мы — Украина», сообщают РИА Новости.

В студии показали видео с военными, которые несли флаг.

«Этот человек, который идет спереди — это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу», — рассказал его сослуживец.

30 июня официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Позже газета The Sun раскрыла подробности подготовки взявших остров Змеиный украинских войск.

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