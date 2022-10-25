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CNN: экс-глава Пентагона Эштон Картер умер на 69-м году жизни

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Cliff Owen/AP

Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Эштон Картер, который был последним министром обороны при президенте Бараке Обаме, скончался», — передает телеканал со ссылкой на его семью.

Картер занимал пост министра обороны США с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине

Также министр обороны США указал, что Североатлантический альянс будет и дальше поддерживать Киев и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Североатлантического альянса усиливают поддержку Украины. По его словам, Киев должен одержать победу.

Столтенберг заявлял, что НАТО сосредоточится в поставках вооружений для Украины на средствах ПВО. По его словам, Киев нуждается в большем количестве ПВО для защиты гражданских объектов на фоне «беспрецедентной эскалации».

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