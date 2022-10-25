Рогов предположил, что запорожское направление будет приоритетным у ВСУ для наступления

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины могут рассматривать запорожское направление в качестве приоритетного для осуществления попыток наступления. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Существует немалая вероятность, что именно запорожское направление может быть основным [для ВСУ]», — сказал он.

Ранее один из командиров артиллерийского подразделения рассказывал, что артиллеристы Южного военного округа используют минометы для уничтожения огневых позиций вооруженных сил Украины и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении.

До этого Рогов заявлял, что почти все крупные предприятия в подконтрольной Украине части Запорожской области переоборудованы в опорные пункты ВСУ.

Кроме предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», ВСУ переделывают в опорные пункты школы, больницы, торговые центры и прочие объекты гражданской инфраструктуры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.