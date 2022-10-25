Мишустин предложил задействовать легкую промышленность в производстве военной экипировки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС.

«Остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — заявил Мишустин.

Он отметил, что следует подключить все мощности легкой промышленности, в том числе и предприятия в регионах РФ, чтобы были организованы бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.

Ранее Мишустин заявил, что в России будет введен «жесткий контроль» за денежными выплатами мобилизованным.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.