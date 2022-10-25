Журналист 19FortyFive Касс назвал «плохой идеей» помощь США Украине

Помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, достигшая $115 млрд, является «плохой идеей», усиливающей вероятность ядерного конфликта. Такое мнение выразил американский журналист Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.

«Помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться по мере увеличения вероятности обмена ядерными ударами», — пишет журналист.

Кроме того, журналист указал, что эта поддержка приводит к игнорированию внутренних расходов США, в то время как Украина «не служит стратегическим целям» Соединенных Штатов и «не стоит ни инвестиций, ни риска ядерной войны».

«В качестве альтернативы отправке неограниченной помощи Украине я предложил, чтобы США инициировали какое-то мирное урегулирование между Украиной и Россией», — подчеркнул Касс.

Политолог Роберт Фарли ранее предположил, что в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа в политику, курс Вашингтона по отношению к Киеву может измениться.