Кадыров назвал Украину «российской территорией», а СВО — «большим джихадом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал боевые действия на Украине «большим джихадом», а саму страну — «российской территорией». По его словам, вместо обороны от атак ВСУ российские военные теперь будут «нападать везде».

В своем посте чиновник рассуждает о патриотизме и говорит, что не понимает тех, кто «любит Отчизну только на словах», и тех, кто не видит попыток нанести вред России. В прикрепленном видеообращении он призывает мобилизованных на СВО «не плакать» из-за нехватки экипировки, а «забирать» оружие, технику и форму у ВСУ.

«Я вам даю слово: мы будем нападать на них каждый день. <...> Будем сжигать их. Не остановимся нигде. Наша территория — не Запорожье, не Херсон. Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская», — заявляет Кадыров на видео.

Он также обвиняет украинскую сторону в обстрелах российских территорий и гражданских объектов.

«Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся, мы будем убивать их», — заявляет глава Чечни.

При этом в конце записи он обещает, что скоро будут «хорошие новости».

Ранее Кадыров посетовал на «слабые ответы» на обстрелы украинской армией новых российских территорий.