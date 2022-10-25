Штайнмайер пообещал в ближайшие дни передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Штайнмайер подчеркнул, что пообещал Зеленскому, что в ближайшие дни украинской стороне будут переданы реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии планируют поставить Украине три дополнительных системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, речь идет о комплексах IRIS-T, одну такую систему Киев уже получил от Берлина в начале октября.

Как указал канцлер Германии, Берлин готов продолжить военную и финансовую помощь Украине, так же как и его союзники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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