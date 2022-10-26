Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Ульяновской области ребенок заперся в квартире 14:42
Хью Джекман вспомнил, как Райан Рейнольдс три года уговаривал его... 14:39
«Тинькофф» приостановил валютные SWIFT-переводы в Грузию и три... 14:37
Губернатор Ивановской области поручил наказать виновных, устроивших... 14:34
В Калининградской области водитель мусоровоза задавил своего... 14:34
Отец Нюши заявил, что певица «может загубить свою карьеру» 14:30
Россиян предупредили о мошенниках, звонящих с иностранных... 14:27
Двоих уроженцев Рязанской области нашли мертвыми в квартире... 14:27
Офис Зеленского сообщил о поражении важного энергетического... 14:26
В «Венеции» назвали интерес к Дзюбе и не... 14:24

Президент Израиля показал фото, якобы доказывающие использование иранских БПЛА на Украине

close
100%
Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог в рамках работы Атлантического совета в Вашингтоне показал фотографии, якобы доказывающие применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герцога, власти Ирана категорически отрицали использование своих беспилотников в конфликте на Украине.

«Я покажу вам два слайда, которые однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники <...> [используются. — «Газета.Ru»] на Украине», — заявил президент Израиля.

На фото, представленных Герцогом, предположительно показаны иранские БПЛА Shahed-136, а также двигатель беспилотника, якобы запечатленный на земле на Украине.

Израильский президент подчеркнул, что снимки служат доказательством применения иранской техники на Украине.

Ранее Герцог обещал предоставить США доказательства наличия дронов Ирана на Украине. По его словам, иранское вооружение играет ключевую роль в дестабилизации мира.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+