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Премьер РФ Мишустин заявил о выделении средств на обмундирование участников СВО

Мишустин: правительство оперативно выделило средства на обмундирование для участников СВО

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о выделении средств для обмундирования участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс».

Премьер добавил, что участники СВО не должны испытывать недостатка в снаряжении.

«Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что власти планируют подключить все мощности легкой промышленности, в том числе представителей малого бизнеса. К бесперебойным поставкам должны быть привлечены все субъекты РФ.

Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что «Военторг» не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию.

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