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Глава МО Нидерландов: Лондон добился облегченной переброски войск и техники через ЕС

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Peter Morrison/AP

Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Лондон добился возможности облегченного перемещения своих войск и техники через территории стран Евросоюза. Об этом пишет газета The Times.

По словам главы военного ведомства, Великобритания возвращается в проект ЕС по военной мобильности, который позволяет максимально быстро перемещать технику и войска по территории Евросоюза. Британия перестала участвовать в проекте после Брексита, но в следующем месяце планирует вновь к нему присоединиться.

«Я очень рада, что Соединенное Королевство вновь присоединится [к проекту. — «Газета.Ru»], поскольку сейчас мы видим, насколько важным партнером оно является, когда речь идет о военном сотрудничестве с Украиной и оказании ей помощи», — заявила Оллонгрен.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в «неизменной» поддержке Киева со стороны Лондона.

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